Власти ФРГ серьезно оценивают ситуацию с хакерской атакой и утечкой данных политиков

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 12:12

*** Проведут тщательное расследование

Берлин. 4 января. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Германии Катарина Барли заявила, что власти ФРГ серьезно относятся к хакерской атаке, которая затронула личные данные сотен германских политиков, передают в пятницу немецкие СМИ.

"Те, кто сделал это, хотят подорвать веру в нашу демократию и в наши государственные институты", - приводят издания слова К.Барли.

"Это серьезная (хакерская - ИФ) атака", - подчеркнула она.

В свою очередь, представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц заявила о проведении тщательного расследования произошедшего.

"Германские власти проводят тщательную работу, чтобы получить необходимую информацию (о произошедшей атаке - ИФ)", - сказала она журналистам на брифинге.

Ранее в пятницу стало известно, что личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в Интернете в результате хакерской атаки. Информация была распространена хакерами посредством соцсети Twitter.

Атака произошла перед рождеством и затронула все партии бундестага ФРГ, кроме ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о публикации номеров мобильных телефонов, адресов, данных кредитных карт, личных переписок и семейных фотографий.

СМИ сообщают, что хакерская атака затронула, в частности, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

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