Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 12:02

Берлин. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер во вторник представил новые меры по борьбе с правым экстремизмом на федеральном уровне.

"Вы знаете, что после Галле (ИФ - теракт у синагоги в городе Галле) вместе со всеми коалиционными министрами внутренних дел я пообещал составить план из 12 пунктов, который поможет нам активнее противодействовать правому экстремизму", - сказал Зеехофер журналистам в Берлине.

По его словам, в настоящее время борьба с правым террором - это один из главных приоритетов МВД ФРГ.

Зеехофер считает, что министерству удалось консолидировать силы и увеличить число специалистов, которые займутся конкретно этой темой.

"Федеральная криминальная полиция получит 300 дополнительных рабочих мест специально для борьбы с правым экстремизмом и всем, что к нему относится. Федеральное ведомство по защите конституции также будет расширенно на 300 рабочих мест", - сказал глава МВД.

По его данным, "в Германии проживает минимум 12 тысяч человек, которые потенциально готовы к насилию на почве правых убеждений".

"Речь идет об объединениях экстремистов, бойцовских клубах и других радикальных ячейках. Активно следует следить за проявлениями экстремизма такого рода в интернете", - указал Зеехофер.

По его словам, министерство нуждается в дополнительных курсах повышения квалификации для сотрудников, которые занимаются этой темой.

9 октября 27-летний немец Штефан Баллиет застрелил в городе Галле двух человек, по собственному признанию, он сделал это из антисемитских убеждений.

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