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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 20:17 23.10.2018 - 20:17

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Швейцарии (Федеральный совет) предоставило прокуратуре страны разрешение инициировать уголовное преследование двух граждан РФ, которые, по версии следствия, могли заниматься шпионажем на швейцарской территории, сообщают во вторник западные СМИ.

По данным изданий, речь идет о двух мужчинах, "которые намеревались шпионить за лабораторией в Шпице".

В соответствии с законодательством Швейцарии, для начала уголовного преследования прокуратура должна изначально получить такое разрешение от Федерального совета, напоминают СМИ.

В середине сентября швейцарское издание "Тагес-Анцайгер" сообщило, что в Нидерландах были ранее задержаны двое россиян, которые подозревались в намерении осуществлять слежку за химической лабораторией в Шпице.

Издание отметило, что лаборатория занималась анализом образцов вещества по "делу Скрипалей". На следующий день появилась информация о том, что предполагаемые агенты из РФ также подозреваются в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне.

Задержанные россияне были впоследствии отпущены на свободу.

1тэ аю ав

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