Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 10:58

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы Шри-Ланки вели наблюдение за исполнителями терактов, сообщил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе в интервью телеканалу CNN.

Премьер отметил, что правоохранительные органы не имели "достаточных" доказательств, чтобы взять под стражу предполагаемых участников нападения до того, как они совершили теракты.

Он повторил, что террористы были представителями среднего класса и высших слоев общества, и получили образование за границей.

По словам Р.Викрамасингхе, личные дела предполагаемых террористов "вызвали удивление".

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат" (запрещена в РФ).

Однако ответственность за теракты ранее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), о чем говорилось в сообщениях медиаресурсов, связанных с исламскими радикалами.

Ранее CNN сообщал, что спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах на острове. Однако посол США на Шри-Ланке Алайна Теплиц опровергла сообщения о том, что США заранее было известно о возможных терактах.

1кю ар

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