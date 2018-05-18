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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 8:43 18.05.2018 - 08:43

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Эквадора Ленин Морено распорядился снять дополнительные меры безопасности с посольства страны в Лондоне, на территории которого уже длительное время находится основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

"Президент республики Ленин Морено распорядился, что все дополнительные меры безопасности посольства Эквадора в Лондоне должны быть немедленно сняты. С этого момента там будут применяться стандартные меры безопасности, как и в других эквадорских посольствах", - говорится в заявлении эквадорского правительства.

16 мая совместное расследование изданий "Гардиан" и "Эквадор Фокус" выявило, что Эквадор с согласования экс-президента Рафаэля Корреа и экс-главы МИД Рикардо Патиньо выделил около $5 млн на дополнительные меры безопасности в лондонском посольстве для защиты и поддержки Джулиана Ассанжа.

Данные меры включали в себя слежку и сбор информации обо всех людях, посещавших Дж.Ассанжа в посольстве за последние шесть лет, они обходились эквадорскому правительству примерно в $66 тыс. в месяц.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, куда он обратился с просьбой о политическом убежище, с 2012 года. Основатель Wikileaks опасается экстрадиции в США, где он может быть обвинен в публикации секретных документов.

Власти Великобритании выдали ордер на арест Дж.Ассанжа.

бф ар

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