Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 11:56

Токио. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - В Южной Корее на фоне угрозы коронавируса ужесточат наказание для тех, кто ради собственной выгоды создает искусственный дефицит медицинских масок на рынке, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

Теперь наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет грозит предпринимателям, которые хранят у себя на складах слишком много медицинских масок - в полтора раза больше, чем в среднем продают за месяц. Также их могут оштрафовать на 50 млн корейских вон ($42 тыс.).

Такие меры начнут действовать уже со среды. Их приняли после того, как в Южной Корее значительно возрос спрос на медицинские маски, и их стало не хватать.

Эксперты полагают, что в дефиците виноваты туристы из Китая и предприниматели, которые закупали маски с запасом.

В настоящее время в Южной Корее зафиксировано уже 16 случаев заболевания новым типом коронавируса.

Всего на территории Китая ранее врачи установили более 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом. От этого заболевания в стране скончались 426 человек. 632 человека выздоровели.

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