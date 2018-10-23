Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 20:28 23.10.2018 - 20:28

Гонконг. 23 октября. ИНТЕРФАКС - В Южной Корее намерены сурово наказывать сограждан в случае, если они будут употреблять марихуану за рубежом - в странах, где она легализована, сообщает газета "Кореа таймс" со ссылкой на главу подразделения полиции по борьбе с наркотиками в провинции Кёнгидо Юн Се Джина.

"Те, кто употребляет марихуану, будут наказаны в соответствии с южнокорейским законом, даже если они делают это в других странах, где это считается легальным. Исключений не будет", - приводит издание слова представителя полиции.

Согласно законам Южной Кореи, за употребление марихуаны можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

С 17 октября в Канаде началась легальная продажа марихуаны в рекреационных целях. До этого первой страной, легализовавшей марихуану, стал Уругвай. Кроме этого, употребление марихуаны в рекреационных целях также узаконено в девяти американских штатах, а также в федеральном округе Колумбия.

1бф аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер