Власти Южной Кореи будут наказывать своих граждан за употребление марихуаны в других странах - полиция
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Гонконг. 23 октября. ИНТЕРФАКС - В Южной Корее намерены сурово наказывать сограждан в случае, если они будут употреблять марихуану за рубежом - в странах, где она легализована, сообщает газета "Кореа таймс" со ссылкой на главу подразделения полиции по борьбе с наркотиками в провинции Кёнгидо Юн Се Джина.
"Те, кто употребляет марихуану, будут наказаны в соответствии с южнокорейским законом, даже если они делают это в других странах, где это считается легальным. Исключений не будет", - приводит издание слова представителя полиции.
Согласно законам Южной Кореи, за употребление марихуаны можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет.
С 17 октября в Канаде началась легальная продажа марихуаны в рекреационных целях. До этого первой страной, легализовавшей марихуану, стал Уругвай. Кроме этого, употребление марихуаны в рекреационных целях также узаконено в девяти американских штатах, а также в федеральном округе Колумбия.
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Интерфакс