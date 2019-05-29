Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 18:24

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Представители японского правительства планируют передать Пхеньяну предложение о проведении саммита Синдзо Абэ и Ким Чен Ына, сообщает в среду агентство "Киодо" со ссылкой на источники в правительстве Японии.

По его информации, японские чиновники передадут соответствующее предложение дипломатам КНДР на полях международной конференции по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, запланированной в столице Монголии Улан-Баторе на следующей неделе.

В начале мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью японской газете "Санкэй" заявил, что хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для переговоров.

"Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом (Ким Чен Ыном - ИФ). Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор ", - сказал С.Абэ.

"Киодо" отмечает, что Япония направит на конференцию высокопоставленного чиновника из департамента МИД стран Азии и Океании, а Северная Корея может направить замминистра иностранных дел.

1кю ар

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