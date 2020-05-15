Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 6:33

Токио. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство здравоохранения Японии начнет крупномасштабное тестирование на антитела к COVID-19, заявил глава ведомства Кацунобу Като в ходе пятничной пресс-конференции.

По его словам, Минздрав планирует распространить эту программу на три префектуры, включающие Токио, Осаку, где было подтверждено много инфекций, и Мияги, где было зафиксировано меньше случаев заболевания.

Цель исследования - выяснить, как широко вирус распространился в этих регионах.

Като выразил надежду, что 10 тыс. человек пройдут тестирование уже в июне.

Кроме того, глава Минздрава, хочет, чтобы Япония исследовала, как вырабатываются антитела и на какой срок они обеспечивают человеку иммунитет к COVID-19.

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