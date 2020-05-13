Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 16:20

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Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

"Потребуется некоторое время, чтобы восстановление экономики набрало рост, при том, что с течением времени проблемы с ликвидностью могут превратиться в проблемы с платежеспособностью", - отметил Пауэлл.

"Дополнительная бюджетная поддержка, возможно, будет дорогостоящей, но это стоит того, если она поможет избежать долгосрочного экономического ущерба и будет способствовать более мощному восстановлению экономики", - заявил он.

Американский Конгресс уже одобрил меры поддержки домовладельцев, бизнеса, системы здравоохранения, а также органов власти регионов на общую сумму около $2,9 трлн, что составляет порядка 14% ВВП США.

По словам Пауэлла, уже принятые меры являются "самым быстрым и масштабным ответом на экономический спад со времен Второй мировой войны".

Однако, эти меры "возможно, не являются финальной главой", заявил Пауэлл, отметив высокую неопределенность дальнейших перспектив экономики и наличие серьезных понижательных рисков.

Демократы в Палате представителей Конгресса США во вторник представили план дополнительной поддержки экономики на общую сумму $3 трлн. Голосование в Палате представителей по предложенному законопроекту пройдет в пятницу, а переговоры с Сенатом стартуют позднее в этом месяце.

Действия Федрезерва, по словам Пауэлла, помогли финансовым рынкам вернуться к нормальному функционированию, что обеспечило экономике передышку в условиях кризиса.

Как сообщалось, в марте ФРС дважды снизила базовую процентную ставку, опустив ее в конечном итоге до 0-0,25% годовых. В дальнейшем американский Центробанк заявил, что не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом, а будет выкупать столько гособлигаций и ипотечных бумаг, сколько потребуется. Также он запустил несколько новых программ кредитования.

В среду Пауэлл отметил, что инструменты, использованные Федрезервом, работают. Он добавил, что мнение руководства ФРС в отношении возможности снижения базовой ставки до отрицательного уровня не изменилось - Центробанк по-прежнему не рассматривает такую возможность.

Отвечая на вопрос о ситуации на американском рынке труда, Пауэлл заявил, что безработица в стране, вероятно, достигнет пикового уровня "в течение следующего месяца или около того". В дальнейшем безработица резко упадет, однако будет оставаться выше уровня 2018-2019 гг., считает он. Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 млн.

Пауэлл полагает, что экономика США должна начать "быстрое восстановление", как только пандемия коронавируса будет взята под контроль.

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