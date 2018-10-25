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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:34 25.10.2018 - 11:34

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Влияние санкций могло стать одной из причин изменения планов IPO Saudi Aramco, считает глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин.

"Санкционная риторика негативно сказывается и на финансовых рынках, осложняя движение капиталов и увеличивая стоимость привлечения инвестиций. Это могло стать одной из причин замены давно ожидавшегося IPO Saudi Aramco на сделку по приобретению саудовской нефтехимической компании SABIC. Мы все же верим в успешность запланированной руководством Саудовской Аравии сделки по выводу компании на публичные рынки", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

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