Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 8:39

***На переговорах обсуждалось военное присутствие США в Ираке

Дубай. 14 января. ИНТЕРФАКС - Иракский богослов Муктада ас-Садр - духовный лидер крупнейшего блока в парламенте Ирака "ас-Сайрун" - и ряд руководителей иракских ополченческих "Сил народной мобилизации" встретились для переговоров в священном для шиитов иранском городе Кум, сообщает во вторник телеканал "Рудау".

На встрече обсуждались вопросы, связанные с присутствием американских войск в Ираке, отмечает телеканал. Однако о результатах переговоров не сообщается.

"Рудау" напоминает, что Муктада ас-Садр заявляет о необходимости для Ирака не подпадать под внешнее влияние, но при этом сам тесно связан с Ираном.

В 2003 году Муктада ас-Садр сформировал "Армию Махди" и затем она сражалась с американским контингентом в Ираке. В 2008 году "Армию Махди" распустили, но воссоздали в 2017 году уже для борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Кроме этого, после того, как США провели операцию по уничтожению командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, Муктада ас-Садр стал еще активнее призывать к выводу американских войск из Ирака.

Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ. Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке по устранению Сулеймани.

Однако в госдепе США отмечали, что Вашингтон не намерен обсуждать вывод войск из Ирака.

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