Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 18:13

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Ирану следует отказаться от соблюдения всех норм в рамках ядерной сделки, считает представитель влиятельного консервативного Совета стражей иранской конституции Аббас Али Кадходайе.

По его словам, которые приводит в четверг межарабский телеканал "аль-Арабийя", "Иран проявлял много терпения на протяжении года, последовавшего за односторонним выходом США из этой сделки".

Телеканал напоминает, что в 2015 году Совет стражей конституции был одной из структур, одобривших ядерную сделку.

Позиция Кадходейе указывает на готовность иранских ультраконсерваторов противостоять Западу в этом вопросе, отмечает "аль-Арабийя".

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На прошлой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

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