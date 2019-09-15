Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 17:34

*** Соратник Трампа, сенатор Грэм призывал подумать насчет ударов по Ирану

Вашингтон. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по делам разведки палаты представителей США Адам Шифф в воскресенье призывал решать разногласия с Ираном, обострившиеся после атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, путем диалога.

"Я считаю, что президент должен заняться дипломатией. Это, на мой взгляд, единственный выход из этой ситуации", - сказал Шифф в эфире телеканала CBS.

Он напомнил, что считает ошибкой решение Трампа выйти из ядерной сделки Ирана с "шестеркой" международных посредников.

При этом конгрессмен-демократ согласен, что Иран, видимо, имеет отношение к совершенной в ночь на субботу атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В результате обстрела страна была вынуждена существенно сократить добычу нефти. Ответственность за атаку взяли на себя близкие к Ирану йеменские мятежники-хуситы.

По мнению Шиффа, хуситы не обладают ресурсами, необходимыми для того, чтобы организовать столь масштабную операцию самостоятельно, без Ирана.

Заявление Шиффа прозвучало после того, как сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал подумать о том, чтобы нанести удары по Ирану.

"Иран не откажется от своего неправильного поведения до тех пор, пока не столкнется с реальными последствиями - такими, как атаки против его НПЗ. Такие атаки сломают хребет иранского режима", - написал сенатор в твиттере.

"Настало время для США рассмотреть идею с атакой на иранские НПЗ, если они продолжат провокации или же усилят работы по обогащению (урана - ИФ)", - добавил сенатор. Его мнение в США считают важным, так как Грэм считается близким соратником президента страны Дональда Трампа.

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