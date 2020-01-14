Дубай. 14 января. ИНТЕРФАКС - Гражданам Ирака следует выйти на акции протеста, чтобы осудить присутствие американских военных в стране, заявил во вторник влиятельный в Ираке шиитский имам Муктада ас-Садр, чьи слова приводят западные СМИ.
"Небеса, земли и суверенитет Ирака каждый день оскверняют оккупационные силы", - говорится в заявлении имама.
Муктада ас-Садр призвал граждан Ирака провести миллионную мирную демонстрацию.
Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ. Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке по устранению командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Однако в госдепе США отмечали, что Вашингтон не намерен обсуждать вывод войск из Ирака.
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