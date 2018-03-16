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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 7:35 16.03.2018 - 07:35

Вашингтон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия в январе 2018 года сократила вложения в американские казначейские обязательства (US Treasuries) второй месяц подряд, до самого низкого уровня с февраля прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов США.

Китай урезал инвестиции в долговые бумаги США до минимума за шесть месяцев, но ряд других стран увеличил портфель.

Инвестиции РФ в US Treasuries упали в позапрошлом месяце на $5,3 млрд, со $102,2 млрд до $96,9 млрд. В декабре наблюдалось снижение на $3,5 млрд.

В списке крупнейших кредиторов США в январе Россия занимала 16-е место (в декабре - 15-е).

В 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд, затем, на фоне ухудшения отношений с западными государствами из-за украинского конфликта, наступил период сокращения вложений. В отдельные месяцы Россия продавала казначейские обязательства США на сумму порядка $20-25 млрд. В 2015 году Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $6,1 млрд, в 2016 году - сократила на $6 млрд, в 2017 году - нарастила на $16,1 млрд.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в январе сократил вложения в US Treasuries на $16,7 млрд, до $1,168 трлн. Пекин в начале года заявил, что намеревается диверсифицировать валютные резервы, чтобы снизить традиционную зависимость от US Treasuries.

Япония, занимающая второе место, увеличила инвестиции на $4,3 млрд с самого низкого уровня за шесть лет - до почти $1,066 трлн.

На третьем месте на конец января находилась Ирландия с показателем $327,5 млрд (+$1 млрд). Бразилия переместилась с 5-го на 4-е место, нарастив портфель сразу на $8,9 млрд, до $265,7 млрд. Пятерку замыкает Швейцария ($251,1 млрд). Каймановы острова опустились с 3-й позиции на 7-ю ($241,9 млрд).

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в январе снизился третий месяц подряд - на $24,5 млрд, до $6,260 трлн. Из этой суммы $3,998 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

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