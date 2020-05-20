Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 12:06

Дубай. 20 мая. ИНТЕРФАКС - ВМС Ирана собираются действовать, как и прежде, в акваториях Персидского и Оманского заливов, сообщил в среду телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на источник в иранском командовании, который прокомментировал недавние заявления Пентагона.

Накануне базирующееся в Бахрейне Центральное командование ВМС США обнародовало заявление с предупреждением не приближаться к американским кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м. В противном случае американские военные могут посчитать нарушение этой дистанции угрозой в свой адрес и предпринять оборонительные меры.

"Военно-морские силы Исламской Республики Иран в Персидском заливе и в Оманском заливе, как и в прошлом, продолжат свои регулярные миссии в соответствии с профессиональными принципами", - в свою очередь заявил источник в ВМС Ирана.

Американские военные в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ВМС иранского Корпуса Стражей Исламской революции в ответ на это подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп затем объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

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