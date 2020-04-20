Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 14:25

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Шестой оперативный флот США опубликовал 7-секундный видеоролик "перехвата" российским истребителем Су-35 американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon над акваторией Средиземного моря, который был осуществлен в воскресенье.

Во флоте утверждают, что российский истребитель Су-35 вел себя непрофессионально, опасно сблизившись с американским морским разведчиком.

На видео действительно видно, как истребитель сближался с самолетом ВМС США, однако никакой опасной обстановки он не создавал.

В Шестом оперативном флоте утверждают, что "19 апреля самолет ВМС США P-8A Poseidon, выполнявший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был дважды перехвачен российским Су-35 в течение 100 минут".

"Первый перехват был безопасным и профессиональным. Второй перехват был расценен как небезопасный и непрофессиональный, поскольку Су-35 выполнял высокоскоростной резкий маневр, в результате чего расстояние между самолетами сократилось до 25 футов (менее 8 метров)", - отметил 6-й оперативной флот. При этом указывается, что после этого истребитель Су-35 оказался впереди американского самолета, который попал в зону турбулентности и инверсионного следа.

Из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов следует, что перехваченный Су-35 самолет ВМС США приближался к российским базам в Сирии на 45 км.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, подлетел к побережью Сирии днем в воскресенье в районе 15:00 мск. Временами он приближался к российской авиабазе Хмеймим и базе ВМФ РФ в порту Тартус на расстояние примерно 45 км. Полет осуществлялся на высоте около 4,3 тыс. метров.

Как сообщило в понедельник Минобороны РФ, российский истребитель Cу-35 "перехватил" американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря, самолет следовал в сторону российских объектов в Сирии.

"19 апреля 2020 г. около 15:00 (мск) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике. Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы "Хмеймим", - заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета",- отметили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Как сообщал Шестой оперативный флот США, 15 марта российский самолет также "перехватил" над Средиземным морем американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Американские военные также назвали его небезопасным.

1нв ки

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