Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 17:48

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В состав американских военно-морских сил в субботу вошел новейший многофункциональный боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS-17) ("Индианаполис"), сообщили ВМС США.

Официальная церемония состоялась в порту Бернс Харбор на озере Мичиган в штате Индиана.

В задачи корабля нового поколения входят патрулирование как в прибрежной зоне, так и в открытом море в наиболее важных районах судоходства, в частности, в Персидском заливе, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций. По своим размерам он сравним с фрегатом.

USS Indianapolis является 17-м кораблем класса Littoral Combat Ship (LCS) и девятым типа Freedom. Класс LCS состоит из двух вариантов. Первый (тип Freedom) представляет собой быстроходный монокорпусный корабль корпорации Lockheed Martin, а второй (тип Independence) является тримараном, который строит компания Austal USA. Их общей особенностью является то, что на них предусмотрена установка сменных модульных блоков оборудования и вооружений, исходя из задач, которые ставится перед кораблем. Всего ВМС США планируют принять на вооружение 33 корабля класса LCS.

Длина корабля USS Indianapolis составляет 115,3 метра, ширина - 17,5 метра, водоизмещение - 3,5 тыс. тонн. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов и совершать переходы на дальность до 4,5 тыс. морских миль.

Корабль отличается высоким уровнем автоматизации. В стандартном варианте он вооружен 57-мм артустановкой Mk.110, зенитным ракетным комплексом RIM-116, 324-мм торпедами Honeywell Mk 50 и четырьмя 12,7-мм пулеметами. В зависимости от задач на корабле, в частности, может устанавливаться модуль с ракетным комплексом тактического назначения. Кроме того, на борту могут базироваться два вертолета MH-60R/S Seahawks и беспилотники вертолетного типа MQ-8 Fire Scout. Экипаж корабля составляет до 70 человек.

USS Indianapolis будет базироваться на военно-морской базе Мейпорт в штате Флорида.

1нв яч

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