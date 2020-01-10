Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 17:17

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря, сообщил в пятницу американский телеканал CNN со ссылкой на заявление американских ВМС.

"В четверг, 9 января российский военный корабль совершил агрессивное приближение к американскому эсминцу Farragut, когда он проводил плановые действия на севере Аравийского моря ", - приводит CNN цитату из документа.

"Инцидент являет собой пример сближения между вооруженными силами США и России, американские представители сочли его небезопасным и провокационным. Это произошло семь месяцев спустя после другого инцидента в Тихом океане. В июне корабли США и России сблизились настолько, что американский корабль был вынужден совершить экстренный маневр для того, чтобы избежать столкновения", - напоминает CNN.

1ар БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!