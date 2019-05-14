Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 13:00

Стамбул. 14 мая. ИНТЕРФАКС - В Турции проходит второй день военно-морских учений, которые проходят одновременно в Черном, Эгейском и Средиземном морях, сообщают местные СМИ.

В ходе маневров во вторник турецкие военные отработали поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника. Кроме того, в рамках учений вертолеты нанесли авиаудары по целям в районе Антальи.

Учениями руководит командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал. Ранее турецкие СМИ отмечали, что речь идет о крупнейших военно-морских учениях в истории страны.

Учения ВМС Турции Denizkurdu-2019 продлятся с 13 по 25 мая. Они проходят одновременно в акватории восточной части Средиземного моря, а также в Эгейском и Черном море.

В турецком генштабе сообщили, что в учениях, которые продлятся до 25 мая, принимают участие около 30 тыс. военнослужащих, 131 корабль, 57 боевых самолетов и 33 вертолета.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что эти учения еще раз продемонстрируют, что турецкая армия может защищать независимость, суверенитет и безопасность Турции и турецкого народа.

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