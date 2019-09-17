Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 21:38

Мадрид. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - И.о. главы правительства Испании Педро Санчес объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября, сообщает испанское телевидение, отмечая, что ранее испанский король Филипп VI принял решение не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера.

"Его Величество король, получив информацию, переданную представителями политических групп, констатировал отсутствие кандидата, пользующегося необходимой поддержкой для того, чтобы конгресс выразил ему доверие", - говорится в сообщении, распространенном королевской канцелярией.

Решение о дате внеочередных выборов Санчес огласил после встречи с королем Испании.

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