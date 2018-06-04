Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 7:30 04.06.2018 - 07:30

Гонконг. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Делегации северокорейского МИД и американского госдепартамента провели в понедельник в деревне Панмунджом на границе Северной и Южной Корей пятую встречу по подготовке саммита США-КНДР, сообщили южнокорейские СМИ.

По их данным, стороны прилагают усилия к тому, чтобы преодолеть разногласия по вопросу о том, как должна будет выглядеть полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Северной Кореи и какие гарантии безопасности КНДР может представить в этом случае Вашингтон.

Наблюдатели отмечают, что делегации могут также обсуждать вопрос о подписании мирного договора, который официально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов.

Встреча руководителей США и КНДР намечена на 12 июня в Сингапуре.

Гк ав

Neuer Inhalt Horizontal Line