Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 6:56

*** КНР будет и впредь развивать отношения стратегического партнерства с Россией

Пекин. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай на международной арене проводил и впредь будет проводить политику, ориентированную на мир и развитие, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы и впредь будем придерживаться курса на мирное развитие. Мирное развитие исторически являются основой развития Коммунистической партии Китая и китайского народа, стратегическим выбором, сделанным в соответствии с обстановкой в стране и требованиями эпохи", - говорится в статье министра, опубликованной на сайте правительства КНР.

Он почеркнул, что Китай будет последовательно выступать в защиту мира, сотрудничества, справедливости, против вмешательства во внутренние дела других государств и применения силы в международных отношениях.

Одновременно, заявил Ван И, "мы будем отстаивать интересы своего государственного суверенитета, безопасности и развития".

"Мы всегда уважали справедливые интересы других государств, в то же время мы заявляем о недопустимости нарушения справедливых и законных интересов Китая. Мы будем еще более решительно, еще более мощно оборонять свой суверенитета, безопасность и интересы развития", - пишет глава МИД Китая.

Он подчеркнул: "Мы будем решительно отстаивать принцип руководства со стороны компартии, социалистический строй с китайской спецификой, принцип единого Китая, твердо выступать против любых провокаций внешних сил, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая".

Ван И отметил, что в настоящее время "отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия с Россией достигли наивысшего в истории уровня", Китай намерен "всемерно развивать эти отношения".

Он также пишет, что Китай готов "на основе равенства и взаимного уважения" урегулировать торговые споры с США и строить с ними отношения стабильного сотрудничества, развивать связи с европейскими государствами.

Публикация приурочена к исполняющейся 1 октября 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

1гк гс

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