Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 6:56

*** Товарооборот в китайско-американской торговле снизился на 12,7%

Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В январе-мае 2020 года объем китайской внешней торговли в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% и составил в долларовом эквиваленте $1,6 трлн, сообщило Главное таможенное управление (ГСУ) КНР.

Экспорт упал на 7,7% до $884,9 млрд, импорт - на 8,2%, достигнув $763,6 млрд.

В мае товарооборот снизился по сравнению с маем прошлого года на 9,3% до $350,7 млрд. Экспорт сократился на 3.3%, составив 206,81 млрд, импорт - на 16,7% до $143,89 млрд. Положительное сальдо торгового баланса составило $62,93 млрд, увеличившись на 52,9%.

При этом товарооборот в китайско-американской торговле снизился за этот же период на 12,7% и составил $183,6 млрд. Экспорт Китая в США сократился на 14,3% до $137,6 млрд, импорт из Соединенных Штатов зафиксирован на отметке $46,01 млрд, что на 7,6% меньше, чем в январе-мае 2019 года.

В мае торговля между США и Китаем составила $46,54 млрд: китайский экспорт - $37,22, импорт - $9,32 млрд.

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