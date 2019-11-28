Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 12:06

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Объем глобальной внешней торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении в третьем квартале продолжал сокращаться, говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Экспорт товаров из "Группы двадцати" в июле-сентябре упал на 0,7% относительно предыдущего квартала (до $3 трлн 610,9 млрд), в то время как импорт уменьшился на 0,9% (до $3 трлн 654,4 млрд), что частично обусловлено почти 20%-ным падением цен на нефть и изменениями курса доллара США к основным мировым валютам.

Во втором квартале текущего года экспорт упал на 1,9%, а импорт, согласно уточенным данным, снизился на 0,8%.

В 28 странах Европейского союза в третьем квартале экспорт сократился на 1,8%, импорт - на 0,4%. На фоне опасений, связанных с Brexit, а также сильного ослабления курса фунта стерлингов Великобритания существенно снизила оба показателя: соответственно на 3,3% и 1,6%.

Падение нефтяных котировок способствовало сокращению экспорта Саудовской Аравии на 6,8%.

Китай увеличил экспорт на 1,6% при уменьшении импорта на 1,8%. В США оба показателя снизились - соответственно на 0,2% и 0,7%. Экспорт Штатов в КНР остается существенно ниже уровней, зафиксированных до возникновения торговой напряженности между странами. Импорт Китая в США упал на 2,1%.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств.

Служба финансово-экономической информации

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