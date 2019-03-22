Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 2:22

Гонконг. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Первое заседание вновь избранных депутатов законодательного органа Северной Кореи пройдет в начале апреля.

"Согласно решению (президиума Верховного Народного Собрания КНДР - ИФ), первая сессия Верховного Народного Собрания КНДР 14-го созыва состоится 11 апреля", - сообщает ЦТАК.

Новый состав парламента КНДР был избран в ходе общенациональных выборов в начале марта.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын решил не занимать место во вновь избранном законодательном органе.

Данная ситуация является необычной для коммунистической страны, где прежние лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир являлись членами Верховного Народного Собрания.

Традиционно в апреле пленарное заседание посвящается главным образом вопросам бюджета и кадровым перестановкам в кабинете министров.

Встреча северокорейских депутатов в этом году также привлекает особый интерес, поскольку на ней КНДР может представить свою политику в отношении своих ядерных и ракетных программ после неудачного саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа в конце февраля в Ханое.

1вз ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!