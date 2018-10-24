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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 12:03 24.10.2018 - 12:03

Рим. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Внутреннее расследование транспортной компании Рима может показать, что российские болельщики не играли ключевой роли в аварии на эскалаторе в метро Рима, сообщает в среду газета "Мессаджеро".

"Внутреннее расследование, тут же начатое транспортной компанией, основываясь на предварительных выводах, по-видимому, будет склоняться к тому, чтобы исключить то, что российские болельщики, находящиеся в поездке в столице, сыграли ключевую роль в инциденте", - пишет римская газета.

Газета отмечает, что даже если бы российские болельщики прыгали на эскалаторе, как говорили некоторые свидетели, эскалатор должен был выдержать.

"Случилась какая-то аномалия, которая спровоцировала обрушение эскалатора, но о том, как именно это произошло, мы пока ничего не можем сказать. Это был странный инцидент", - заявил руководитель пожарной службы Рима Джампьетро Боскаино после ЧП.

По данным газеты, обвалившемуся эскалатору было менее 10 лет, что значит, что до конца срока службы ему оставалось более 30 лет.

В распоряжение газеты попал документ, в котором компания Atac, ответственная за сеть общественного транспорта в Риме, в 2015 году просила у столичных властей выделить средства на производство работ по "внеплановому ремонту оборудования на линиях метрополитена A и B".

Станция "Репубблика", на которой произошла авария, находится на линии A.

Бывший генеральный директор Atac Марко Реттигьери повторил запрос в 2016 году, отмечает газета.

Во внутреннем документе от 2016 года, с которым ознакомилась газета, говорится, что за несколько лет у Atac скопился "долг по техобслуживнию", в результате чего компания просит администрацию Рима "вмешаться как можно скорее", "отдав приоритет проверке деталей и оборудования, связанного с безопасностью".

Газета отмечает, что запросы остались без внимания.

Неполадки эскалатора произошли в минувший вторник на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

В результате аварии пострадали болельщики российского клуба ЦСКА, направлявшиеся на матч Лиги Чемпионов с римской "Ромой".

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду заявил, что инцидент спровоцировали российские болельщики, а "эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали".

Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводи руководство столичного метро.

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