Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 16:08

Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Первое заседание ливийской Объединенной военной комиссии в формате "5+5" началось в понедельник в Женеве, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление ООН.

В заявлении говорится, что в заседании участвуют пять высокопоставленных офицеров от признанного ООН правительства национального единства Ливии (ПНС) и пять от Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

За переговорами следит спецпредставитель ООН в Ливии Гасан Саламе.

На прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по Ливии в качестве первого шага в сфере безопасности было предложено создать Объединенную военную комиссию, в которую войдут по пять представителей от ПНС и ЛНА.

Накануне Халифа Хафтар подтвердил, что направит представителей на заседание этой комиссии, которая займется укреплением режима прекращения огня в Ливии.

В Ливии сохраняется двоевластие: борьбу друг с другом ведут силы Хафтара и сторонники признанного ООН правительства, базирующегося в Триполи.

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