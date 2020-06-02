Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 1:39

Нью-Йорк (ООН). 3 июня. ИНТЕРФАКС - Россия призвала Европейский Союз при проведении операции "Ирини" в Ливии быть беспристрастными и осуществлять мониторинг оружейного эмбарго в отношении всех сторон конфликта, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Во вторник по инициативе России состоялось закрытое заседание Совета Безопасности ООН по видеосвязи, которое было посвящено военной операции ЕС "Ирини" в Ливии.

"Исходим из того, что операция будет охватывать все ливийское побережье и что нарушения оружейного эмбарго в пользу любых сторон в Ливии будут подвергаться мониторингу, чтобы предотвратить появление дисбалансов, которые могут негативно сказаться на международных усилиях по продвижению диалога между ливийскими сторонами", - сказал Стржижовский по итогам заседания.

По его словам, Россия настаивает, что "не только операция "Ирини", но и все усилия в поддержку мирного урегулирования в Ливии должны быть беспристрастными".

"Мы будем внимательно следить за ходом операции, чтобы определить, должны ли ее модальности стать предметом нового мандата Совета Безопасности", - отметил Стржижовский.

Совет ЕС 31 марта принял решение о запуске с 1 апреля 2020 года новой операции Евросоюза в Средиземном море - EUNAVFOR MED IRINI для обеспечения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию посредством использования воздушных, спутниковых и морских средств. Irini в переводе с греческого означает "мир".

Эмбарго на поставки оружия в Ливию Совбез ООН установил в феврале 2011 года.

В МИД РФ ранее в апреле сообщали, что приняли к сведению решение Европейского союза о запуске новой военной операции "Ирини" в Средиземном море, основной функцией которой определено содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

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