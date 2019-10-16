Дамаск. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в городе Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщил журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.

"По улицам этого города наш патруль проехал впервые. При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага - военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности. (...) На прошлой неделе мы с ними трижды блокировали друг друга на дороге", - рассказал российский военный.

По его словам, первое российское патрулирование улиц Манбиджа и его окрестностей продлилось более трех часов.

"Мы будем продолжать контролировать свою зону ответственности. Наша главная задача - обеспечить безопасность населения в случае обстрелов с любой стороны. Это уже не первая наша задача в этой зоне - мы работаем здесь уже больше полугода и проблем не возникало ни с кем", - добавил Сафаров.

Город Манбидж в 85 км к востоку от Алеппо был освобожден курдскими отрядами "Сил народной самообороны" в августе 2016 года. Ранее он служил форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ), которые захватили его у боевиков из так называемой "умеренной оппозиции".

Турция 9 октября 2019 года объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером SANA сообщило о том, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности. Тогда же американские военнослужащие покинули свои базы в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, уехав в направлении сирийско-иракской границы.

бм

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