Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 8:11

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Несколько подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности для развертывания Миннеаполисе, где убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским привело к массовым беспорядкам.

Бойцам некоторых подразделений военной полиции было приказано быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов после вызова, другим - в течение 24 часов, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированные источники.

Приказы о проведении военной полиции в состояние готовности были отданы устно в пятницу, после того, как президент Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера помочь пресечь беспорядки, отмечает агентство.

Убийство Флойда вызвало волну протестов в ряде других городов США.

1гк ав

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