Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 19:11

Дубай. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает Правительство национального согласия страны на странице в Facebook.

К сообщению прилагаются копии ордеров, на которых фигурируют имена Х.Хафтара и еще шестерых его сподвижников.

Военная прокуратура работает под руководством правительства национального согласия Ливии, которое базируется в Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

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