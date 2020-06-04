Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 14:24

Париж. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Традиционный парад в Париже по случаю национального праздника 14 июля в 2020 году не состоится по соображениям санитарной безопасности из-за эпидемии коронавируса, и будет заменен военной церемонией на площади Конкорд, сообщили в четверг французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Церемония, включающая авиационный парад, посвященный участию наших вооруженных сил в борьбе против COVID-19 (...) также воздаст честь медицинскому персоналу, которому французы аплодировали каждый вечер во время периода изоляции, а также всем, кто был мобилизован против вируса", - цитирует Le Figaro коммюнике канцелярии президента Франции.

В Елисейском дворце сообщили, что церемония пройдет при сокращенном составе в 2 тыс. участников и около 2,5 тыс. приглашенных и соблюдением правил социального дистанцирования.

Издание уточняет, что на данный момент это событие предусматривается закрытым для широкой публики, однако руководство страны допускает возможный пересмотр данной ситуации.

Газета напоминает, что президент Эмманюэль Макрон 13 мая выразил пожелание, чтобы национальный праздник стал дополнительной возможностью воздать честь и выразить признательность нации всем, кто участвует в борьбе против COVID-19.

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