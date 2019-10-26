Баку. 26 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Кувейт приветствует создание Конституционного комитета Сирии, выступает за мирное решение сирийского вопроса, заявил вице-премьер, глава кувейтского МИД шейх Сабах Халид Аль-Хамад ас-Сабах.
"Нет военного решения сирийского кризиса. Мы поддерживаем усилия, резолюции ООН по сирийскому кризису. Мы также приветствуем создание Конституционного комитета, который соберется 30 октября", - сказал ас-Сабах в субботу в Баку на саммите Движения неприсоединения.
По его словам, Кувейт осуждает любые действия, нарушающие суверенитет Сирии.
Он также призвал к активным действиям в урегулировании палестинской проблемы.
"Односторонняя позиция Израиля и предпринимаемые им шаги нарушают цели и принципы международного права. Израиль игнорирует резолюции международных организаций, в том числе ООН, в результате чего палестинский народ сталкивается с тяжелыми последствиями", - отметил ас-Сабах.
Министр добавил, что Кувейт является сторонником исполнения Стокгольмских соглашений по конфликту в Йемене.
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