Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 10:07

Гонконг. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) подтвердил запуск Северной Кореей двух ракет в четверг, сообщает "Репхап".

"Эти ракеты были запущены из территорий (провинции - ИФ) Пхёнан-Намдо во второй половине дня. Наши военные следят за ситуацией в случае дальнейших пусков и сохраняют боеготовность", - отмечается в заявлении.

Тип ракет и их характеристики в сообщении не указаны.

Ранее Bloomberg сообщало, что Пхеньян произвел пуск минимум одной баллистической ракеты. Совбез ООН одной из своих резолюций ранее запретил Северной Корее производить пуски такого типа ракет.

Согласно информации береговой охраны Японии, ракеты не долетели до японской эксклюзивной экономической зоны.

В начале октября южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян мог испытать баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок. Предполагается, что это были ракеты типа "Букгыксон".

Позднее Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. При этом северокорейское агентство ЦТАК отметило, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

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