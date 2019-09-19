Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 3:21

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд предупредил, что военное превосходство НАТО над Россией было подорвано в последние годы.

"Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано", - заявил Данфорд журналистам после недавней встречи военного комитета НАТО в Словении.

По его словам, это вынудило альянс разработать новую военную стратегию, которая была согласована в мае.

Генерал отметил, что в НАТО признают "новый баланс" сил.

"Мы согласуем планирование, которое происходит внутри НАТО, и коллективные усилия по развитию потенциала", - сказал Данфорд.

Он добавил, что встреча в Любляне была "продолжением усилий по реализации военной стратегии Североатлантического альянса".

"Необходимость быть гораздо более продуманными в процессе развития потенциала, проведения оценок, разработки концепций и стратегии - это то, что находится в центре внимания", - отметил генерал.

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