Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 9:21

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Вашингтон не намерен оставлять американских военных в Афганистане навсегда, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Америка никогда не добивалась постоянного военного присутствия в Афганистане, и все стороны признают - время идет вперед", - сказал он на национальном съезде Американского легиона - организации американских ветеранов боевых действий.

В то же время он признал, что в Вашингтоне не знают, к чему могут привести попытки добиться мира в Афганистане.

"Но президент (США Дональд - ИФ) Трамп взял на себя обязательство проследить за тем, чтобы у нас получилось", - добавил Помпео.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) Сохаила Шахина, что талибы наблюдают прогресс в переговорах с США.

22 августа СМИ сообщили, что США и движение "Талибан" приступили в Дохе к очередному раунду переговоров с целью урегулировать ситуацию в Афганистане.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков.

1аю ар

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