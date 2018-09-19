Военное соглашение между Южной Кореей и КНДР фактически является декларацией о прекращении войны, заявляют в Сеуле
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Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду подписали военное соглашение, которое де-факто является договором об официальном окончании Корейской войны 1950-1953 гг., сообщил представитель администрации южнокорейского президента.
"Межкорейское военное соглашение де-факто является декларацией о прекращении войны и начале мирного процесса для возобновления процветания Корейского полуострова", - заявил он.
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Интерфакс