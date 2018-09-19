Военное соглашение между Южной Кореей и КНДР фактически является декларацией о прекращении войны, заявляют в Сеуле

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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 9:25 19.09.2018 - 09:25

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду подписали военное соглашение, которое де-факто является договором об официальном окончании Корейской войны 1950-1953 гг., сообщил представитель администрации южнокорейского президента. "Межкорейское военное соглашение де-факто является декларацией о прекращении войны и начале мирного процесса для возобновления процветания Корейского полуострова", - заявил он. 1бф ар де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс