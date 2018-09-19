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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 9:29 19.09.2018 - 09:29

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду подписали военное соглашение, которое де-факто является договором об официальном окончании Корейской войны 1950-1953 гг., сообщил представитель администрации южнокорейского президента.

"Межкорейское военное соглашение де-факто является декларацией о прекращении войны и начале мирного процесса для возобновления процветания Корейского полуострова", - заявил он.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 18 сентября прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Саммит продлится до 20 сентября.

Война на Корейском полуострове началась в 1950 году, боевые действия продолжались до 1953 года, после чего было заключено перемирие. Однако официальный мирный договор с тех пор так и не подписан.

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