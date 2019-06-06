Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 9:22

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Американские военные будут в течение месяца заниматься окрашиванием заграждений на границе США и Мексики, сообщает в четверг издание The Hill.

"Министерство внутренней безопасности США сегодня проинформировало Конгресс США о том, что военные проведут следующий месяц, занимаясь окрашиванием заграждений на границе (с Мексикой - ИФ), чтобы "улучшить их эстетический вид", - цитирует издание запись сенатора от штата Иллинойс Дика Дурбина в Twitter.

"Это позорное злоупотребление деньгами налогоплательщиков", - подчеркнул он.

В этом году Пентагон направил тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для оказания помощи таможенным и пограничным службам в борьбе с нелегальной иммиграцией.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!