Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 12:01

Дубай. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия, Иран и Китай проведут четырехдневные совместные военно-морские учения, начиная с 27 декабря, сообщает в среду агентство ИРНА со ссылкой на представителя ВС Ирана Абольфазля Шекарчи.

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе. Шекарчи отметил, что этот регион - одна из ключевых зон для мировой торговли, и его безопасность критически важна.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В августе Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.

Позднее стало известно, что в учениях также примет участие Китай.

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