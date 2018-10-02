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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 10:18 02.10.2018 - 10:18

*** Это уже шестой рейс самолетов Ан-124 из России с минувшего четверга

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - На фоне сообщений о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию тяжелый военно-транспортный самолет Воздушно-космических сил России Ан-124-100 "Руслан" с бортовым номером RA-82035 в ночь на вторник совершил посадку на авиабазе Хмеймим, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, это уже шестой рейс самолетов Ан-124 из России на авиабазу Хмеймим с минувшего четверга. Всего в доставке грузов из России в Сирию задействованы три Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035.

Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

Как сообщалось, в воскресенье на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика". По данным телеканала "Звезда", контейнеровоз "Спарта-3" является одним из трех крупнейших снабженцев российской военной группировки в Сирии.

Кроме того, туда же подошел большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в минувшую пятницу на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил, что поставка ракетных зенитных комплексов С-300 в Сирию уже началась.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300.

Это заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли все 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ регулярно совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. По данным газеты "Известия", 22 октября на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С.Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

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