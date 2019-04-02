Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 20:38

Дубай. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий алжирской армией Ахмед Салах во вторник призвал президента страны Абдель-Азиза Бутефлику незамедлительно уйти в отставку, сообщил алжирский телеканал "Эннахар".

По его данным, А.Салах обратился к конституционному совету страны, отметил, что уже много времени истрачено впустую, и президент страны не может более находиться у власти.

В соответствии с конституцией Алжира совет имеет полномочия объявить А.Бутефлику недееспособным, и в этом случае сроком на 90 дней исполняющим обязанности президента может быть назначен председатель верхней палаты парламента Алжира Абделькадер Бенсалах. Затем в стране должны пройти выборы.

"Эннахар" отмечает, что А.Салах, как ожидается, вскоре может объявить о решениях по вопросу о нахождении у власти президента страны. При этом, о каких именно решениях идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что 82-летний президент Алжира А.А.Бутефлика покинет пост до окончания своего президентского срока, который истекает 28 апреля, однако "продолжит принимать важные решения во время переходного периода".

Президент Алжира объявил об отказе от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перенести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Данное решение вызывало волну недовольства среди жителей Алжира, которые стали выходить на акции протеста против А.Бутефлики. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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