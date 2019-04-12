Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 12:26

Стамбул. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные власти Судана не собираются выдавать свергнутого президента страны Омара аль-Башира Международному уголовному суду, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на главу политического комитета военных властей Судана Омара Зейн аль-Абедина.

"Башира будут судить в рамках нашей судебной системы", - сказал О.З.аль-Абедин на пресс-конференции.

Он отметил, что пока у власти в Судане находится военный совет, он не будет выдавать суданцев для суда над ними за рубежом. При этом он добавил, что будущее гражданское правительство Судана может действовать в этой сфере по-другому.

О.аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он находится в розыске Международным уголовным судом в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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