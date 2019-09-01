Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 15:36

Иерусалим. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля подтверждает информацию о том, что израильские беспилотники сбросили на границе с Ливаном бомбы с зажигательной смесью, вызвавшие пожары, сообщает в воскресенье издание "Едиот Ахронот".

"Некоторое время назад возле ливанской границе начались пожары. Это произошло из-за операций, которые поблизости от этого района проводили наши силы", - заявил представитель ЦАХАЛ.

Кроме того, вблизи границы на севере Израиля были замечены военные самолеты и вертолеты ЦАХАЛ. Также Израиль в некоторых местах на границе установил бетонные заграждения.

Ранее армия Ливана заявила, что Армия обороны Израиля в воскресенье обстреляла район горы Дов на границе и сбросила некие предметы, из-за которых на территории Ливана начались лесные пожары.

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