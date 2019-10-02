Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 8:59

Гонконг. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Главы объединенных комитетов начальников штабов ВС Южной Кореи, США и Японии провели трехстороннюю встречу в Вашингтоне на фоне напряженности в отношениях Сеула и Токио, сообщает в среду агентство "Ренхап".

В Вашингтон председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Пак Хан Ки и его коллега из Японии Кодзи Ямадзаки прибыли на церемонию передачи командования новому главе Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли.

Стороны обсуждали вопросы трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности, сообщили в министерстве обороны Южной Кореи. Другие подробности встречи министерство раскрывать не стало.

В то же время, отмечет агентство, ключевой темой встречи наверняка стало решение Сеула выйти из соглашения по обмену разведданных с Токио.

Как сообщалось, в августе Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.

США выражали обеспокоенность таким решением Южной Кореи.

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров.

1мм эф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!