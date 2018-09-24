Военные Индии провели успешное испытание системы ПРО
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Дели. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Индии в ночь на понедельник провели успешное испытание по перехвату баллистической ракеты системой противоракетной обороны (ПРО), сообщило издание "Индиа дифенс ньюс".
Газета, ссылаясь на представителей оборонного ведомства, отмечает, что успешный перехват свидетельствуют о том, что Индия достигла значительного прогресса в создании двухуровневой системы противоракетной обороны страны.
Ракета-перехватчик была запущена с полигона на острове Абдул Калам (бывший остров Уилер - ИФ), расположенного в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Орисса.
По словам представителей Организации оборонных исследований и разработок Индии, противоракета "Притхви" (Prithvi Defence Vehicle - PVD) предназначена для заатмосферного перехвата целей на высоте 50 км от поверхности Земли.
"Перехватчик PVD успешно поразил ракету", - сказали источники в Организации оборонных исследований и разработок Индии.
Издание напоминает, что предыдущее испытание данной ракеты-перехватчика, проведенное 11 февраля 2017 года, также прошло успешно.
1нв вш
Интерфакс