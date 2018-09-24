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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 10:39 24.09.2018 - 10:39

Дели. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Индии в ночь на понедельник провели успешное испытание по перехвату баллистической ракеты системой противоракетной обороны (ПРО), сообщило издание "Индиа дифенс ньюс".

Газета, ссылаясь на представителей оборонного ведомства, отмечает, что успешный перехват свидетельствуют о том, что Индия достигла значительного прогресса в создании двухуровневой системы противоракетной обороны страны.

Ракета-перехватчик была запущена с полигона на острове Абдул Калам (бывший остров Уилер - ИФ), расположенного в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Орисса.

По словам представителей Организации оборонных исследований и разработок Индии, противоракета "Притхви" (Prithvi Defence Vehicle - PVD) предназначена для заатмосферного перехвата целей на высоте 50 км от поверхности Земли.

"Перехватчик PVD успешно поразил ракету", - сказали источники в Организации оборонных исследований и разработок Индии.

Издание напоминает, что предыдущее испытание данной ракеты-перехватчика, проведенное 11 февраля 2017 года, также прошло успешно.

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