Иерусалим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Ливанские военные открыли огонь по двум израильским БПЛА, замеченным районе ливано-израильской границы, передают ближневосточные СМИ.
В Армии обороны Израиля заявили, что изучают эту информацию. "Мы разбираемся", - цитирует The Times of Israel заявление представителя ЦАХАЛ.
Поступают противоречивые данные по поводу как места, где произошел инцидент, так и по количеству беспилотников.
Так, ливанское издание The Daily Star утверждает, что по данным его источников военные сбили один израильский беспилотник, причем - на территории Ливана.
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