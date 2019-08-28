Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 19:29

Иерусалим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Ливанские военные открыли огонь по двум израильским БПЛА, замеченным районе ливано-израильской границы, передают ближневосточные СМИ.

В Армии обороны Израиля заявили, что изучают эту информацию. "Мы разбираемся", - цитирует The Times of Israel заявление представителя ЦАХАЛ.

Поступают противоречивые данные по поводу как места, где произошел инцидент, так и по количеству беспилотников.

Так, ливанское издание The Daily Star утверждает, что по данным его источников военные сбили один израильский беспилотник, причем - на территории Ливана.

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