Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 4:20

Тартус. 21 января. ИНТЕРФАКС - Совместное учение вооруженных сил РФ и Сирии по защите объектов международной морской экономической деятельности прошло в порту Тартус.

"К учению были привлечены более двух тысяч военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров", - сообщил руководитель совместного учения Александр Юлдашев журналистам.

Учения проходили с 18 по 20 января. Экипажи кораблей Военно-морских сил Сирии отработали действия по поиску мин на подходе к порту Тартус, воздушное пространство в прибрежной зоне прикрывали боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК "Панцирь-С").

Силами сводного российско-сирийского подразделения подводных диверсионных сил и средств была нейтрализована подводная диверсионная группа условных террористов. Кроме того, в ходе учения военнослужащие российской военной полиции и сирийских подразделений отработали охранные и контрольно-досмотровые мероприятия.

В порту Тартус находится военно-морская база РФ. Соглашение о размещении базы в 2017 году подписали Москва и Дамаск, оно рассчитано на 49 лет.

ан

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